مجلس الشيوخ الأمريكى يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 12مليار دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - أقرمجلس الشيوخ الأمريكى حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 12مليار دولار، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة بحثت في اجتماع عقد في بروكسل وحضره حلفاؤها من 45 دولة من الاتحاد الأوروبي والناتو، سبل تكثيف تصنيع الأسلحة لتزويد أوكرانيا بها.

وذكر البنتاجون أن "هذا المنتدى أتاح إجراء نقاش مفتوح وصريح حول قضايا مجمع الصناعات الدفاعية وإمكانيات زيادة إنتاج الوسائل الحيوية للدفاع عن أوكرانيا على المدى الطويل".

وأكد أن الوفد الأمريكى قدم تقييماته للمشاكل في سلسلة توريد قطع الغيار للمعدات العسكرية، وخطط زيادة إنتاج الأسلحة بعيدة المدى ووسائل الدفاع الجوى.