السفارة الإيطالية لدى موسكو توصى رعاياها بمغادرة روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - نشرت السفارة الإيطالية لدى موسكو على موقعها على الإنترنت بيانا الخميس تضمن توصية للمواطنين الإيطاليين بمغادرة روسيا الاتحادية ما لم تكن الاقامة لدواعى الضرورة، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء في نص البيان:"بسبب الأحداث الأخيرة في الساحة الدولية والصعوبات المتزايدة في التواصل الجوي والبري مع روسيا، يُنصح المواطنون المتواجدون في روسيا الاتحادية بالتفكير بمدى الحاجة لبقائهم (ما إذا كان بقاؤهم ضروريا)، وإذا لم تكن هناك حاجة، يوصى بمغادرة البلاد".