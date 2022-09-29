خارجية الجبل الأسود تعلن طرد 6 دبلوماسيين روس.. وموسكو: سنرد بالشكل المناسب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - أعلنت وزارة خارجية جمهورية الجبل الأسود، تصنيف ستة دبلوماسيين روس كأشخاص غير مرغوب فيهم، بحسب "روسيا اليوم".

وكتبت الخدمة الصحفية عبر حسابها في "تويتر" أن: "وزارة الخارجية صنفت ستة دبلوماسيين من سفارة روسيا الاتحادية معتمدين في الجبل الأسود، كأشخاص غير مرغوب فيهم بسبب أفعال تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات المحترمة بين البلدين".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد وزارة خارجية الجبل الأسود لستة دبلوماسيين من السفارة الروسية.

وقالت الوزارة: "ستقدم موسكو الرد المناسب في الوقت المناسب".