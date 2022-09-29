ألمانيا تكشف عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتس عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لوضع حد لارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، تتضمن إلغاء الضريبة المقترحة على الغاز على المستهلكين.

وذكر موقع "دوتش فيله" الإخباري الألماني، اليوم /الخميس/، أن ألمانيا تتعامل مع أزمة طاقة بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عن برلين ردا على العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان سبق أن أعلن شولتس أن الحكومة اتخذت "قرارات في الوقت المناسب" لتجنب أزمة في فصل الشتاء، تتضمن ملء خزانات الغاز وإعادة تشغيل منشآت الطاقة العاملة بالفحم.