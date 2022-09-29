العالم اليوم - دولة أوروبية تمنع دخول الروس إلى أراضيها

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:22 مساءً - أعلنت الحكومة الفنلندية، الخميس، أن فنلندا ستغلق حدودها اعتبارًا من منتصف ليل الخميس، أمام المواطنين الروس الحاملين لتأشيرات سياحة أوروبية لدول مجموعة "شينغن"، في مواجهة زيادة أعداد الوافدين من روسيا إلى أراضيها.

وأكد وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، خلال مؤتمر صحفي، أن إعلان روسيا التعبئة "الجزئية" لعناصر الاحتياط، والذي أدى إلى تدفق الروس إلى البلد الواقع في شمال أوروبا، كان "له الأثر الكبير" في اتخاذ هذا القرار.

ولفت الوزير إلى أن الاستفتاءات "غير الشرعية" لضمّ أربع مناطق أوكرانية لروسيا، والأعمال التخريبية المفترضة في خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق "زادت من مخاوف البلاد".

بذلك، تكون الدولة الاسكندنافية قد اعتمدت قرارا كالذي اتخذته بولندا ودول البلطيق الثلاث، استونيا ولاتفيا وليتوانيا، المتاخمة لروسيا.

وكانت فنلندا تدرس الإجراء، قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية، بسبب الارتفاع المثير للجدل لعدد العابرين الروس لتمضية عطلة الصيف في البلاد.