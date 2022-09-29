العراق يعلن مقتل 232 إرهابيا والقبض على 674 خلال عامين

جدة - نرمين السيد - وقال الساعدى - خلال ملتقى الرافدين للحوار، أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن الجهاز ألقى القبض على القبض على 674 إرهابيا، بالإضافة إلى تنفيذ 710 طلعات جوية ضد الإرهاب بالتعاون مع طيران الجيش العراقى وقوات التحالف.

وأضاف: "دمرنا أكثر من 500 مضافة تابعة لعناصر داعش موجودة فى مناطق وعرة، معربا عن أمله فى أن يتمكن الجهاز من تنفيذ المهمة الأساسية وهى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وخلق بيئة آمنة للمواطنين فى العراق.

يشار إلى أن مركز الرافدين للحوار قد أعلن - قبل يومين - عن عقد ملتقاه بدورته الرابعة (ملتقى الرافدين 2022) تحت شعار (العالم يتغير) فى العاصمة بغداد والذى سيستمر على مدار 4 أيام.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمنى اللواء سعد معن إن الملتقى سيتناول موضوعات أمنية ذات اهتمام مشترك وذات بعد دولى أيضاً منها محاربة داعش والتطرف.