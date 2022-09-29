فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد الصهيوني

فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد الصهيونيطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجددا اليوم الخميس، بتدخل دولي لوقف تصعيد عدوان قوات العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة، واجراءاتها التي تقيد حياة الفلسطينيين وتشل حركتهم في أرض وطنهم.

ونقلت وكالة (معا) الإخبارية عن الوزارة في بيان صحفي :" أن التصعيد الحاصل في الأوضاع هو سياسة رسمية صهيونية تدفع ساحة الصراع إلى مربعات التوتر والتصعيد، كان آخر أشكالها ما تفاخر به رئيس أركان جيش العدو بشأن قراره باستخدام الطائرات المسيرة في عمليات الاغتيال والقتل خارج القانون".

وحمّلت الوزارة، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع والناتج بالأساس عن تصعيد عدوان قوات العدو واقتحاماتها الدموية العنيفة للمدن والبلدات الفلسطينية.

كما حملت، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن نتائج تخليه عن مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتغييب نفسه عن بذل جهود حقيقية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، في حين يبذل جهودا في ساحات أخرى ساخنة في العالم في ازدواجية معايير وسياسة كيل بمكيالين تضرب ما تبقى له من مصداقية.

وانتقدت الوزارة، اكتفاء أعضاء مجلس الامن ببعض البيانات الشكلية أو تشخيص الحالة أو توجيه بعض الانتقادات أوالاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ وتبقى حبيسة الإدراج.