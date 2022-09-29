بوتين: عالم أكثر عدلا يتشكل بصعوبة أمام أعيننا فى الوقت الراهن

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الروسى، خلال كلمة له أمام رؤساء أجهزة الاستخبارات فى بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الخميس، أن هناك عملية صعبة لتشكيل عالم أكثر عدلًا تجرى أمام أعيننا، موضحا أن هذا الأمر مصحوب بمشاكل.
وتابع: "أن الهيمنة أحادية القطب تتداعى بلا هوادة، وهذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع رؤيتها"، لافتًا إلى أن الخصوم الجيوسياسيين لبلدان رابطة الدول المستقلة مستعدون لتعريض أى دولة للخطر وشن معارك دموية.
وقال الرئيس الروسى بهذا الشأن: من أجل تحقيق أهدافهم، فإن خصومنا الجيوسياسيين مستعدون لتعريض الجميع وأى دولة للخطر، وتحويلها إلى مركز للأزمة، وتأجيج ثورات ملونة وشن معارك دموية، منوها بأن العالم رأى ذلك أكثر من مرة.
وحذر بوتين من أن الإرهابيين فى أفغانستان قد ينفذون خططا إجرامية فى المنطقة الحدودية مع دول رابطة الدول المستقلة.
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