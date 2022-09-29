نيويورك تايمز: مساعدات واشنطن الجديدة لأوكرانيا تعكس تحولا فى التركيز على حرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن البنتاجون أعلن الأربعاء أنه سيرسل 1.1 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية طويلة المدى لأوكرانيا، تشمل 18 من أنظمة إطلاق صواريخ المدفعية عالية الحركة، والتى يطلق عليها هيمارس، والتى تعد واحدة من أكثر الأسلحة التى يتم التباهى بها فى الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

لكن على العكس من 16 نظام هيمارس سارع الجيش الأمريكى لإرسالها إلى أوكرانيا من مخزونه هذا الصيف، فإن تلك الأسلحة الجديدة سيتم إصدارها من المصنع لوكيد مارتن، وستستغرق عدة سنوات لتسليمها، بحسب ما قال مسئول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية.

ورأت الصحيفة أن تحويل مصدر إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من مخزون البنتاجون الخاص، وهو كبير لكن ليس بلا حدود، إلى عناصر مصنعة حديثا من قبل صناعة الدفاع، إلى أن البيت الأبيض والقادة العسكريين ينتقلون إلى نموذج مستدام يمكن ان تعتمد عليه كييف، فى حرب مفتوحة النهاية مع روسيا.

وخلف الكواليس، أعرب القادة الأمريكيون عن قلقهم من أنه لو أرسلت الولايات المتحدة مزيد من أنظمة هيمارس على الفور، فإن الأوكرانيين سيحرقون ذخيرة الصواريخ التى قدمها البنتاجون بشكل سريع للغاية، وربما يقوضون الجاهزية العسكرية الأمريكية فى الأشهر القادمة.

ويأتى الوعد بمساعدات عسكرية جديدة فى وقت حرج فى الحرب، حيث حققت أوكرانيا زخما فى أرض المعركة واستعادت مساحات واسعة من الأراضى فى الشرق، وتضغط على القوات الروسية فى الجنوب.