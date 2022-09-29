العالم اليوم - تراجعات حادة بمؤشرات "وول ستريت" بسبب مخاوف الركود

انتم الان تتابعون خبر تراجعات حادة بمؤشرات "وول ستريت" بسبب مخاوف الركود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:19 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بقوة في الساعات الأولى من التداولات، الخميس، بسبب المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي نتيجة الزيادات الكبيرة في معدلات الفائدة، والقلق من انتقال الاضطرابات في أسواق المملكة المتحدة لدول أخرى، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 528.04 نقطة، أو بنسبة 1.78 بالمئة، إلى مستوى 29155.7 نقطة عند الفتح.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 86.09 نقطة، أو بنسبة 2.31 بالمئة، إلى مستوى 3633.07 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 344.71 نقطة، أو بنسبة 3.12 بالمئة، إلى 10706.37 عند الفتح.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت بقوة، الخميس، مع تحذير عدد من الشركات منها "إتش أند إم" السويدية من تداعيات زيادة التضخم والتكلفة على أنشطتها، الأمر الذي أثر سلبا على المعنويات.

وتراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2.23 بالمئة بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت خطة تخفيضات ضريبية بمليارات أزعجت الأسواق ودفعت الجنيه الإسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، عن خطتها، قائلة إنها مستعدة لاتخاذ "قرارات صعبة" من أجل إنعاش اقتصاد بلادها.

وكان تقرير صادر عن مركز أبحاث "ريزليوشن فاوندشن" قد حذر من أن مشروع الميزانية الجديدة الذي أعلنه وزير الخزانة البريطاني، أدى إلى فقدان مصداقية حكومة رئيسة الوزراء، ليز تراس، في أسواق المال، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الجنيه الإسترليني ليزداد فقر الأسر البريطانية.