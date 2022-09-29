رئيس وزراء إيطاليا: الاستفتاءات التى جرت فى أوكرانيا غير قانونية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، واستعرض الجانبان آخر تطورات الوضع على الساحة، والاستفتاءات غير القانونية التى أجراها الاتحاد الروسى فى مناطق دونباس وخيرسون وزاباروجيا المحتلة.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالى أن بلاده لن تعترف بنتائج الاستفتاءات، مشددا على استمرار دعم الحكومة الإيطالية للسلطات والسكان الأوكرانيين .

يذكر أن استفتاءات خاصة بالانضمام إلى روسيا الاتحادية انطلقت فى مناطق لوجانسك ودونستيك وخيرسون وزابروجيا شرق أوكرانيا من 23 إلى 27 سبتمبر الجارى.