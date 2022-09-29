العالم اليوم - "خبر سار" للطلاب المصريين يخص نظام الثانوية العامة

انتم الان تتابعون خبر "خبر سار" للطلاب المصريين يخص نظام الثانوية العامة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - تدرس وزارة التربية والتعليم المصرية، اعتماد نظام التحسين في الثانوية العامة، إلى جانب منح الطالب ميزة أخرى مساعدة.

وكشف وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، دراسة الوزارة نظام التحسين في الثانوية العامة، ومنح الطالب الحق في إعادة العام الدراسي كاملا وليس تحسين مواد فقط، لإتاحة الفرصة كاملة أمامهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن حجازي قوله في كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد في مقر الوزارة، إنه سيتم وضع آليات للمشروع، وهو عبارة عن مذكرة ومشروع قانون يُرفع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للموافقة عليه.

وأوضح أن عملية التصليح في الثانوية العامة ستكون إلكترونية بالكامل، حيث سيتم إعداد مراكز تصحيح على مستوى مصر.

ونظام التحسين بالثانوية العامة، هو نظام يسمح للطالب الناجح في الثانوية بإعادة السنة الدراسية الكاملة إذا أراد تحسين المجموع أكثر من مرة، سواء كان في مادة بعينها أو في المجموع الكلي.