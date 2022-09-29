العالم اليوم - بسبب ارتفاع الدولار وزيادة الفائدة.. الذهب "يفقد بريقه"

انتم الان تتابعون خبر بسبب ارتفاع الدولار وزيادة الفائدة.. الذهب "يفقد بريقه" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، الخميس، مع عودة الدولار الأميركي للارتفاع، بعد انخفاض وجيز شهده الدولار في الجلسة السابقة، كما أن الرفع المرتقب لمعدلات الفائدة يعرقل صعود المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 12:34 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.53 بالمئة، ليصل إلى 1650 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أفضل أداء يومي له منذ مارس، الأربعاء، عندما تراجع الدولار لفترة وجيزة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.59 بالمئة، لتصل إلى 1659.70 دولارا للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.8 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 18.64 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 853.97 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2157.71 دولار.