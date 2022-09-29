الأمن: إحالة 9 من مفتعلي الشغب في شفا بدران للقضاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 29 سبتمبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه في إطار التحقيقات المستمرة في حوادث الشغب التي قام بها عدد من الاشخاص في منطقة شفا بدران شمال العاصمة قبل ايام، فقد القي القبض على 9 أشخاص آخرين وجرى إحالتهم للقضاء اليوم ،وما زال التحقيق والبحث جارياً عن اخرين اشتركوا بأعمال الشغب.

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