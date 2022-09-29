العالم اليوم - روسيا تتحدث عن "خسائر جسيمة" لأوكرانيا.. وضربة هيمارس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، نجاح قواتها في "تحييد" بطارية راجمات "هيمارس"، وإصابة بطارية "هاوتزر" M777، أميركية الصنع، وإسقاط طائرتي "ميغ-24" و"ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إطار التقرير اليومي عن التقدم العسكري المحرز: القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، بالقرب من قرية كوراخوفو في دونيتسك، ومقاتلة أخرى من طراز "سو-24" بالقرب من قرية كالوغا بمنطقة نيكولاييف .

أنظمة الدفاع الجوي أصابت 8 طائرات مسيرة في مناطق قرى ألكسندروفكا بمنطقة نيكولاييف، وبروسكينسكويه ورايسكويه وسادوك بمنطقة خيرسون، وياسينيفكا في لوغانسك، وبافلوفكا وبتروفسكويه بدونيتسك .

اعتراض 17 قذيفة من راجمات الصواريخ الأميركية "هيمارس"، وصاروخ "هارم" الأميركي المضاد للرادار في الهواء بقرية نوفايا كاخوفكا في خيرسون . أثناء القتال المضاد لراجمات الصواريخ في قرية بافلوغراد بمنطقة دنيبروبتروفسك، تم تحييد بطارية راجمات الصواريخ "هيمارس" الأميركية، علاوة على إصابة بطارية مدفع "هاوتزر" M777 الأميركية بالقرب من قرية "غوليايبوليه" بمنطقة زابوروجيه.

تدمير فصيل مدفعية من مدافع "غياتسينت" ذات العيار الكبير بقرية يفغينوفكا في دونيتسك .

تدمير 9 مستودعات للذخيرة والصواريخ والأسلحة المدفعية في دونيتسك .

تدمير محطة رادار تابعة لمنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" الأوكرانية، بالقرب من قرية فلاديميروفكا بمنطقة نيكولاييف . تقدم على صعيد "الجنود والمرتزقة" القوات المسلحة الروسية تمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من قصف مواقع وحدات المرتزقة الأجانب (الفيلق الأجنبي) في منطقة قرية نيكولاييفكا بدونيتسك، وتحييد ما يصل إلى 80 عنصر مسلح من هؤلاء.

تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا و14 وحدة من المعدات العسكرية، نتيجة لأضرار حريق في نقطة الانتشار المؤقتة للكتيبة الثانية من اللواء الآلي رقم 92، التابع للقوات المسلح الأوكرانية بالقرب من مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركوف .

الضربات التي قام بها الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت في إصابة 6 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى 87 وحدة ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 198 مقاطعة . خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية وقالت روسيا إنه "إجمالا ومنذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا"، إنه تم تدمير: 307 طائرة

155 مروحية

2107 طائرة بدون طيار

377 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

5147 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

855 راجمة صواريخ متعددة

3439 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

5973 مركبات عسكرية خاصة

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