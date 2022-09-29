العالم اليوم - أداء قوي لسهم شركة "بورشه" في أول أيام التداول

انتم الان تتابعون خبر أداء قوي لسهم شركة "بورشه" في أول أيام التداول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 02:20 مساءً - ارتفع سهم شركة "بورشه" الألمانية بشكل قوي في أول أيام التداول، الخميس، بنسبة 3 بالمئة، ليتم تداول سهم شركة السيارات الشهيرة عند 84 يورو، أي نحو 81 دولار، بعد أن تم تسعير قيمة السهم عند 82.50 يورو (80.15 دولار)، الأربعاء، قبل بدء التداول عليه.

وزاد الارتفاع في سعر السهم من قيمة الشركة الألمانية، والتي قامت بتحدي الأحوال المتقلبة للأسواق بقرار الإدراج في الوقت الحالي، لتصل إلى 77.4 مليار يورو (75.20 مليار دولار)، لتقترب من قيمة شركة "فولكسفاجن" الكلية، الشركة المالكة لـ "بورشه"، والتي تبلغ نحو 80.1 مليار يورو (77.82 مليار دولار).

وقال المدير المالي لشركة "فولكسفاجن"، أرنو أنتليتز، بحسب تقرير نشره موقع "سي إن بي سي" إن الشركة كانت مقتنعة بنجاح الاكتتاب رغم البيئة الصعبة للأسواق حاليًا، "وكانت الشركة على حق".

وأضاف أن البيانات القوية، والاستراتيجية المُقنعة لمستقبل الشركة شكلا "اليوم العظيم لبورشه ولفولكس فاجن"، حسب تعبيره.

وبحسب التقرير، فإن ردود أفعال المستثمرين كانت إيجابية من قبل التداولات، إذ قام المستثمرون بالاستحواذ على نحو 40 بالمئة من أسهم الشركة المعروضة.

ومن المتوقع أن يوفر إدراج أسهم "بورشه" في البورصة الألمانية دفعة مالية بقيمة 19.5 مليار يورو (18.94 مليار دولار)، ما يمنح الشركة مرونة مالية يمكن استخدامها في تعزيز صناعة السيارات الكهربائية، بحسب "فولكس فاجن".