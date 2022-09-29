ترامب يتوقع تصعيداً كبيراً وحرباً
توقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصعيدا كبيرا وحربا بعد حادثة استهداف خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".
وقال ترامب في منشور له على تطبيق "تروث سوشل" اليوم الخميس: "يتحدث الجميع عن إعصار كبير يضرب فلوريدا"، بحسب موقع روسيا اليوم.
وأضاف: "ولكن ربما كان الحدث الأكثر أهمية على المدى الطويل هو الأخبار التي تفيد بأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم- 1 ونورد ستريم- 2 قد تعرضا للتخريب".
وأكد ترامب على أن ذلك: "قد يؤدي هذا إلى تصعيد كبير أو حرب".
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