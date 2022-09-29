فنلندا تغلق حدودها أمام السياح الروس بدءا من الغد

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أكد حلف شمال الأطلسى (ناتو)، اليوم الخميس، أن أى هجوم متعمد على البنية التحتية الحيوية للحلفاء سيقابل برد موحد وحازم.

وأضاف الناتو -فى بيان، وفق ما أوردته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - أن جميع المعلومات التى لديه تشير إلى وقوع أعمال تخريبية وراء الأضرار التى لحقت بأنابيب خط "نورد ستريم"، موضحا أن جميع المعلومات المتاحة حاليا تشير إلى أن ذلك جاء نتيجة أعمال تخريب متعمدة ومتهورة وغير مسئولة.

وأضاف البيان "نحن كحلفاء، التزمنا بالاستعداد والردع والدفاع ضد الاستخدام القسرى للطاقة والتكتيكات الهجينة الأخرى من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية".

وكان حلف الناتو والاتحاد الأوروبى حذرا، أمس الأربعاء، من الحاجة إلى حماية البنية التحتية الحيوية مع وجود مئات الأميال من أنابيب الغاز والنفط وكابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية تحت البحار المفتوحة.