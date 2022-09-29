بريطانيا تدين الهجمات الصاروخية على البرلمان العراقى: لا مبرر للعنف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان للسفارة البريطانية اليوم الخميس وفقا للوكالة الوطنية العراقية، تدين فيه الهجمات الصاروخية على مجلس النواب والمنطقة الخضراء وسط بغداد.
و دعا السفير البريطانى جميع الأطراف إلى المشاركة فى حوار، ويجب أن تكون سبل المضى قدما سلمية وقانونية وشاملة .
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