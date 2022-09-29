الكرملين: توقيع معاهدات انضمام الأراضى المحررة إلى روسيا بحضور بوتين غدا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خبر عاجل نشرته قناة إكسترا نيوز على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك". وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء، استعدادها للمشاركة فى التحقيقات بشأن حادث تسرب الغاز من خطى السيل الشمالى "نورد ستريم". وعلق قصر الرئاسة الروسى "الكرملين"، بأنه لا مصلحة لروسيا فى تخريب خط نورد ستريم لنقل الغاز. وأعلنت الدنمارك، الثلاثاء الماضى، تسرب كميات كبيرة من الغاز من خط نورد ستريم، مؤكدة أن ذلك التسريب سيستمر لعدة أيام.

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