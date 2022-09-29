العالم اليوم - الاقتصاد الروسي ينكمش بـ 4.1 بالمئة في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد الروسي ينكمش بـ 4.1 بالمئة في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 01:21 مساءً - انكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 4.1 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي، بعد تراجعه 4.3 بالمئة في الشهر السابق، بحسب وزارة الاقتصاد الروسية.

وأضافت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

وكان وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، توقع هذا الشهر، أن اقتصاد البلاد سينكمش بنسبة 2.9 بالمئة هذا العام و0.8 بالمئة في عام 2023، وبلوغ معدل البطالة 4.5 بالمئة والتضخم 12.4 بالمئة بنهاية عام 2022، بسبب العقوبات الغربية.

توقع الوزير أن يعود الاقتصاد إلى النمو بنسبة 2.6 بالمئة في عامي 2024 و2025 بفضل الطلب الاستهلاكي والاستثماري المحلي.

ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا.

واندلعت الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير الماضي، وترتب عليها فرض عقوبات من دول عديدة ضد روسيا، كان أبرزها عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية ودول بالاتحاد الأوروبي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6 بالمئة خلال العام الجاري، بينما يرى البنك الدولي أن اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 8.9 بالمئة في 2022.