العالم اليوم - روسيا تحدد موعد ضم المناطق الأوكرانية.. وخطاب لبوتن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 01:21 مساءً - أعلنت الرئاسة الروسية، الخميس، أن روسيا ستصادق الجمعة على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها خلال مراسم تقام في الكرملين يلقي خلالها فلاديمير بوتين خطابا.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحفيين: "تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا الاتحادية عند الساعة 15:00 (12:00 ت غ) في الكرملين. وسيلقي فلاديمير بوتين خطابا بالمناسبة".
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده "ستتحرك لتدافع عن شعبها" في المناطق التي تحتلّها القوات الروسية والتي صوّتت في "استفتاءات" لصالح الانضمام إلى روسيا.
كما دعا زيلينسكي مجدداً الغربيين لتقديم مزيد من "الدعم" العسكري لبلاده التي شنّت قواتها في مطلع سبتمبر الجاري هجوماً مضادّاً ناجحاً في منطقة خاركيف (شرق).
وأكّد الرئيس الأوكراني أنّ قواته "تتقدّم وتحرّر أرضنا" بشكل تدريجي، على الرّغم من المقاومة القوية التي تواجهها من جانب القوات الروسية.
نتائج الاستفتاءات
- أعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقتي زابوريجيا وخيرسون جنوبي أوكرانيا، وفي لوغانسك شرق البلاد فوز الأصوات المؤيدة للانضمام إلى روسيا، في استفتاءات نددت بها كييف ودول غربية ووصفتها بأنها غير شرعية.
- أكدت المفوضية الانتخابية في منطقة زابوريجيا أن 93.11 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات، مشيرة إلى أن هذه النتيجة ما زالت في الوقت الحالي أولية.
- إدارة منطقة خيرسون الموالية لروسيا: 87.05 بالمئة من الناخبين صوتوا مع الانضمام إلى روسيا، بعد فرز 100 بالمئة كذلك من الأصوات.
- أتت النتيجة مماثلة في جمهورية لوغانسك الشعبية شرقي أوكرانيا، وفقا للسلطات الانتخابية الموالية لموسكو التي أكدت أن الأغلبية أيدت الانضمام إلى روسيا بنسبة 98.42 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح الانضمام لروسيا، بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات.
- أما في دونيتسك، الجمهورية الشعبية الأخرى في شرق أوكرانيا أيضا، فكانت النتيجة 94.75 بالمئة من الأصوات لصالح الضم بعد فرز 56.85 بالمئة من الأصوات، وفقا للجنة الانتخابية الإقليمية.
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