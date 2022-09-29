العالم اليوم - روسيا تحدد موعد ضم المناطق الأوكرانية.. وخطاب لبوتن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 01:21 مساءً - أعلنت الرئاسة الروسية، الخميس، أن روسيا ستصادق الجمعة على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها خلال مراسم تقام في الكرملين يلقي خلالها فلاديمير بوتين خطابا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحفيين: "تقام مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا الاتحادية عند الساعة 15:00 (12:00 ت غ) في الكرملين. وسيلقي فلاديمير بوتين خطابا بالمناسبة".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده "ستتحرك لتدافع عن شعبها" في المناطق التي تحتلّها القوات الروسية والتي صوّتت في "استفتاءات" لصالح الانضمام إلى روسيا.

كما دعا زيلينسكي مجدداً الغربيين لتقديم مزيد من "الدعم" العسكري لبلاده التي شنّت قواتها في مطلع سبتمبر الجاري هجوماً مضادّاً ناجحاً في منطقة خاركيف (شرق).

وأكّد الرئيس الأوكراني أنّ قواته "تتقدّم وتحرّر أرضنا" بشكل تدريجي، على الرّغم من المقاومة القوية التي تواجهها من جانب القوات الروسية.

نتائج الاستفتاءات