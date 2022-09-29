جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلغاء الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبنان بعد فقدان النصاب القانونى للجلسة لعدم وجود 86 نائبا فى الجلسة التى بدأت فى وقت سابق اليوم بحضور 122 نائبا.





وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد حصول النائب ميشال معوض على 36 صوتا؛ فيما حصل سليم إده على 11 صوتا، بينما صوت 63 نائبا بورقة بيضاء و12 نائبا بأسماء أخرى فى الجلسة التى شارك فيها 122 نائبا من بين 128.

ويقتضى الإعلان عن فوز مرشح أن يحصل على ثلثى الأصوات (86 نائبا من أصل 128) فى الجولة الأولى للانتخاب اليوم، فيما يمكن فوز مرشح فى الجولة الثانية بالحصول على الأغلبية النسبية (65 صوتا من أصل 128).