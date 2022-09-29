وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن تعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد حصول النائب ميشال معوض على 36 صوتا؛ فيما حصل سليم إده على 11 صوتا، بينما صوت 63 نائبا بورقة بيضاء و12 نائبا بأسماء أخرى فى الجلسة التى شارك فيها 122 نائبا من بين 128.
ويقتضى الإعلان عن فوز مرشح أن يحصل على ثلثى الأصوات (86 نائبا من أصل 128) فى الجولة الأولى للانتخاب اليوم، فيما يمكن فوز مرشح فى الجولة الثانية بالحصول على الأغلبية النسبية (65 صوتا من أصل 128).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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