سنغافورة تجيز استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا للأطفال

جدة - نرمين السيد - أجازت هيئة العلوم الصحية فى سنغافورة، اليوم الخميس، استخدام لقاح "كوميرناتى" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من شركة "فايزر"، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربعة أعوام.





وأفادت الهيئة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن نظام التطعيم لهذه الفئة العمرية يتألف من ثلاث جرعات، مشيرة إلى أنه يجب إعطاء الجرعتين الأوليين كل ثلاثة أسابيع متبوعة بجرعة ثالثة عقب ثمانية أسابيع على الأقل من الجرعة الثانية.

وأضافت الهيئة أنه من أجل اتخاذ هذا القرار، فإنها قامت بالنظر بعناية فى بيانات التجارب السريرية، كما خلصت إلى أن الفوائد تفوق مخاطر استخدام لقاح "كوميرناتى" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، بالإضافة إلى أنها قامت باستشارة خبراء من اللجنة الاستشارية للأدوية وفريق من خبراء الأمراض المعدية.

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