الناتو يهدد: سنواجه أى هجوم على دول الحلف برد صارم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته قناة "إكستر نيوز".

فى سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الأوكرانية اليوم الخميس، عن تدمير ثلاثة أنظمة صواريخ روسية من طراز إس-300، باتجاه منطقة زاباروجيا بالقرب من مدينة توكماك.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -فى منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه خلال اليوم الماضى، تمكنت القوات الأوكرانية من صد هجمات القوات الروسية بالقرب من مجموعة من المستوطنات.

وأضاف البيان أنه "من أجل توفير الدعم للوحدات البرية، شنت القوات الجوية الأوكرانية 16 ضربة وتأكدت خسائر العدو على النحو التالى: ثلاث نقاط ارتكاز عسكرية و10 مجموعات من المعدات العسكرية وثلاثة أنظمة صواريخ للدفاع الجوى. كما أسقط وحدات الدفاع الجوى أربع طائرات روسية بدون طيار وأربعة صواريخ موجهة جوا من طراز Kh-59".