العالم اليوم - توقعات التضخم القاتمة تخيم على الأسهم الأوروبية

انتم الان تتابعون خبر توقعات التضخم القاتمة تخيم على الأسهم الأوروبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - هوت الأسهم الأوروبية الخميس مع تحذير عدد من الشركات منها إتش أند إم السويدية من تداعيات زيادة التضخم والتكلفة على أنشطتها، الأمر الذي أثر سلبا على المعنويات قبل إعلان بيانات تضخم ألمانية مرتقبة بشدة. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 بالمئة بحلول الساعة 0759 بتوقيت غرينتش بعد أن أخفق في السير على درب زيادة في وول ستريت مساء.

وانخفض سهم إتش أند إم 4.5 بالمئة بعد تسجيل ثاني أكبر شركة عالمية لمبيعات الملابس بالتجزئة أرباحا أقل من المتوقع بفعل زيادة تكاليف الإنتاج وتباطؤ إنفاق المستهلكين وتخارجها من روسيا.

وتترقب الأسواق الأوروبية أيضا إعلان بيانات التضخم لشهر سبتمبر، الجمعة، وسط توقعات بارتفاعه لقمة جديدة عن مستوى 10 بالمئة، بعد ان تسارع في أغسطس إلى 9.1 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ونزل سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا 2.2 بالمئة. وتراجع المؤشر ستوكس الأوسع نطاقا لأسهم شركات التجزئة 4.3 بالمئة.

وهوى سهم أليجرو البولندية للتجارة الإلكترونية 6.8 بالمئة بعد خفض الشركة لتوقعات الأرباح للعام بأكمله لثاني مرة هذا العام وتحذيرها من أن ارتفاع التضخم قد يخفض الطلب.

وتراجع سهم نكست عشرة بالمئة بعد خفض شركة بيع الملابس بالتجزئة توقعات الأرباح والمبيعات.

وقفز سهم راشونال الألمانية لصناعة أدوات المطبخ 10.8 بالمئة بعد رفع الشركة توقعاتها للمبيعات والأرباح لعام 2022.