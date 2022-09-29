ارتفاع معدل التضخم فى ألمانيا العام المقبل إلى 8.8٪

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل نقلته قناة "إكستر نيوز".
فى سياق متصل، كشف تقرير أن انخفاض إمدادات الغاز من روسيا وتزايد التضخم فى جميع أنحاء العالم سيؤدى إلى إبطاء معدل النمو بشكل أكبر العام المقبل فى اقتصادات أوروبا الناشئة، وفقا لتوقعات جديدة صادرة عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكر التقرير الذى أورده موقع مؤسسة "إيميرجنج يوروب" أنه باستثناء أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا، فإنه يجب على جميع البلدان فى أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى الهروب من الركود خلال عامى 2022 و 2023.
وتشير التوقعات، الواردة فى تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الأخير للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى وجود مخاطر سلبية كبيرة فى حالة تصاعد العملية الروسية فى أوكرانيا أو انخفاض حجم صادراتها من الغاز بشكل أكبر.
ويتوقع البنك الآن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى أنحاء المناطق التى يغطيها بنسبة 3 % فى عام 2023، وهو تعديل تنازلى بنسبة 1.7 % عن أحدث تقرير له فى مايو الماضى.
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