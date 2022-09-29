اليابان وألمانيا تتعهدان بتعزيز التعاون بين القوات الجوية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن الجنرال شونجى إيزوتسو رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية- فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألمانى اللفتنانت جنرال إينجو جيرهارتز بالعاصمة طوكيو- قوله: سنعمل على تعميق تعاوننا وتعزيز الجهود بين القوات الجوية فى البلدين للحفاظ على منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة وتقويتها .

وسلط اللفتنانت جيرهارتز الضوء على أن القوات الجوية الألمانية تمكنت من حماية المجال الجوى الإقليمى لمنظمة حلف شمال الأطلسى الناتو خلال التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا والانتشار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال جيرهارتز إن ألمانيا تعتزم التعلم من اليابان فى خصوصيات وعموميات تشغيل الطائرات المقاتلة الشبح المتطورة من طراز إف-35 التى تستخدمها اليابان بالفعل، بينما لا تزال ألمانيا فى طور شرائها.

وأجرت القوات الجوية اليابانية والألمانية تدريبات مشتركة فى اليابان لأول مرة، أمس، بمشاركة ثلاث طائرات إف -2 و يوروفايتر لكل منهما، وقاد جيرهارتز إحدى المقاتلات الجوية إلى اليابان بنفسه.

وبحسب قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية، كانت هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الألمانية إلى البلاد.

وشاركت القوات الجوية الألمانية فى مناورة متعددة الأطراف فى أستراليا، أواخر الشهر الماضى إلى أوائل سبتمبر، بمشاركة اليابان أيضا.