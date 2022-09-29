بدء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بمجلس النواب

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، بدء إجراءات الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، حيث تم توزيع أوراق الاقتراع على النواب المشاركين فى الجلسة، ويقوم كل نائب بتسمية مرشحه لرئاسة الجمهورية ليفوز المرشح الذى يحصل على ثلثى الأصوات (86 نائبا من أصل 128) فى الجولة الأولى للانتخاب اليوم، فيما يتم تحديد موعد لجولة ثانية حال لم يحصل أى مرشح على النسبة المحددة دستوريا، ليفوز فى الجولة الثانية من يحصل على الأغلبية النسبية (65 صوتا من أصل 128).
وتقتضى الأعراف السياسية بلبنان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أحد أبناء الطائفة المسيحية المارونية، والتى تعد الطائفة المسيحية الأكبر فى لبنان، ويضم البرلمان اللبنانى 34 نائبا من الطائفة المارونية موزعين على 4 كتل نيابية إلى جانب عدد من المستقلين، حيث تأتى كتلة حزب القوات اللبنانية الذى يترأسه سمير جعجع كأكبر كتلة مسيحية وتضم الكتلة 19 نائبا (مارونيون وآخرون)، ثم تأتى الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر والتى تضم 18 نائبا (مارونيون وغيرهم)، وهو الفريق السياسى لرئيس الجمهورية الحالى ميشال عون ويرأسه النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية.
كما تتواجد كتل صغيرة من بينها كتلة حزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامى الجميل (4 نواب) وكتلة تيار المردة (3 نواب) والذى يترأسه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية، ورغم المرجعية الدينية الواحدة لهذه الكتل، إلا أنها لا تتفق على مرشح واحد تدعمه لرئاسة الجمهورية، بل تنتمى كتلتا القوات اللبنانية والكتائب إلى تيار "14 آذار" المؤيد لحصر السلاح بيد الدولة حفاظا على سيادتها، بينما تنتمى كتلتا التيار الوطنى الحر وتيار المردة لتيار "8 آذار".
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