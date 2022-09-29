رئيسة وزراء بريطانيا: على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة لتنمية الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وقالت تروس فى حوار مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أذاعته اليوم الخميس إن المملكة المتحدة كان عليها أن تجعل الاقتصاد ينمو وأن تتعامل مع التضخم، مشيرة إلى أن نمو الاقتصاد لن يأتى بين عشية وضحاها، لكن المهم هو وضع البلاد على مسار أفضل على المدى الطويل.

وأضافت تروس أنها تفعل ما تعتقد أنه مناسب للبلد، منوهة بأن خطط تخفيض الضرائب ضرورية مع الخلفية الاقتصادية الصعبة التى تواجهها البلاد بسبب الحرب فى أوكرانيا والعوامل العالمية الأخرى.

وكان وزير الخزانة البريطانى، كواسى كوارتينج، قد أعلن يوم الجمعة الماضى خطط الخفض الضريبى، الأكبر فى البلاد، منذ خمسين عاما، بقيمة تقترب من 45 مليار جنيه استرلينى، سيتم توفيرها عن طريق الاقتراض الحكومى.

من جانبه، انتقد صندوق النقد الدولى بشكل علنى خطط تخفيض الضرائب، محذرا من أنها ستؤدى لتصاعد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وستزيد انعدام العدالة بين المواطنين، وستضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد.

وتسببت خطة الحكومة فى جدل اقتصادى واسع، وبدأ المستثمرون التخلى عن الجنيه الاسترلينى، وسندات الدين البريطانية، كما تراجعت قيمة الاسترلينى لمعدل تاريخى منخفض أمام الدولار.