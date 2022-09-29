كامالا هاريس تختتم رحلة لآسيا بالتوقف فى منطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين‎

جدة - نرمين السيد - اختتمت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس رحلة رسمية استغرقت أربعة أيام إلى آسيا بالتوقف فى المنطقة منزوعة السلاح وشديدة التحصين التى تقسم شبه الجزيرة الكورية، فى رسالة دعم وإظهار التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها الآسيويين.





وذكرت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية، أن زيارة هاريس للمنطقة، فى صباح اليوم الخميس، جاءت فى أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ وتزايد المخاوف من أنها قد تجرى تجربة نووية جديدة، بينما أصبحت زيارة المنطقة منزوعة السلاح نوعا من الطقوس بالنسبة للقادة الأمريكيين الذين يأملون فى إظهار عزمهم على الوقوف بحزم ضد أى عدوان محتمل من قبل بيونج يانج.

وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى، يوم أمس الأربعاء، بينما كانت هاريس فى اليابان؛ للمشاركة فى الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى، وأطلقت صاروخا واحدا، يوم الأحد الماضى، لتصبح عمليات الإطلاق الشمالية فى مستوى قياسى من اختبارات الصواريخ هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن هاريس التقت، قبل الذهاب إلى المنطقة منزوعة السلاح، برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فى مكتبه فى سول، وأشاد الطرفان بالتحالف بين بلديهما باعتباره ركيزة أساسية للأمن والازدهار، ووصف يون، وهو محافظ تولى السلطة فى مايو، زيارة هاريس بأنها نقطة تحول أخرى فى تعزيز العلاقات.

وتوقعت مصادر بارزة أن يكون الطرفان قد تطرقا إلى التهديدات النووية الكورية الشمالية المتزايدة والتزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن الجنوب، وكذلك سبل توسيع الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين وإصلاح العلاقات المتوترة مؤخرا بين سول وطوكيو لتعزيز تعاونهما مع واشنطن فى المنطقة.

وأمضت هاريس، فى وقت سابق، ثلاثة أيام فى طوكيو، وشجبت برنامج الأسلحة غير المشروع لكوريا الشمالية خلال خطاب رسمى أدلت به بعد حضورها جنازة آبى، أما فى واشنطن، فقد أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير أن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج لن تردع هاريس عن التوجه إلى المنطقة المجردة من السلاح من أجل إظهار التزام أمريكا الراسخ بالأمن الإقليمى.

وأوضحت أسوشيتيد برس أن يون كان قد رسخ حملته الانتخابية بتعهدات بتعميق شراكة سول الاقتصادية والأمنية مع واشنطن؛ للتغلب على التحديات التى يفرضها التهديد الكورى الشمالى ومعالجة مخاطر سلسلة التوريد المحتملة والتى تفاقمت بسبب وباء كورونا والتنافس بين الولايات المتحدة والصين والأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، مع ذلك، شهد التحالف الأمريكى الكورى الجنوبى بعض التوترات فى الآونة الأخيرة بعد توقيع الرئيس الأمريكى جو بايدن على قانون جديد يمنع السيارات الكهربائية المصنوعة خارج أمريكا الشمالية من التأهل للحصول على إعانات حكومية أمريكية، مما قد يقوض القدرة التنافسية لشركات صناعة السيارات الكورية مثل هيونداى.

كان رد فعل الكوريين الجنوبيين هو شعور بالخيانة وخيبة الأمل- حسبما أبرزت الوكالة الأمريكية- بينما أكدت هاريس فى طوكيو أن البيت الأبيض تعهد بمواصلة التشاور حول تطبيق القانون.

وقال سكوت سنايدر، زميل دراسات كوريا فى مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن- فى تصريح خاص لـ أسوشيتيد برس: إن الخلاف حول السيارات الكهربائية تزايد بسرعة نارية بنحو لا يمكن للمسئولين الأمريكيين تجاهله، على الرغم من أنه قد لا يكون هناك حل بسيط.

وأضاف سنايدر أن القضية أخذت مستوى من الإلحاح يجعلها مشكلة سياسية تتطلب إدارة، ولا أعرف أنه سيكون من السهل على إدارة بايدن القيام بذلك، فيما قالت إيلاريا مازوكو، الزميلة فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن المسألة تتعلق بما إذا كان قانون خفض التضخم يهدف إلى خلق وظائف أمريكية أو نقل سلاسل التوريد خارج الصين.