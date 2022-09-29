اليابان: طوكيو وبكين تتحملان مسؤولية السلام والازدهار فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأدلى هاياشى بهذا التصريح، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس فى حدث استضافه اتحاد الأعمال اليابانى بمناسبة الذكرى الـ50 على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وسط استمرار التوترات بشأن الخلاف الإقليمى والخلاف بين بكين والدول الغربية بشأن تايوان.

وفى السياق نفسه، قال ماساكازو توكورا رئيس اتحاد الأعمال اليابانى المعروف أيضا باسم كيدانرين ، فى مستهل الحدث إن اليابان تعتبر علاقتها مع الصين من أهم العلاقات الثنائية.

وأشار إلى توقف تدفق الأشخاص بين اليابان والصين على خلفية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن الشؤون الدولية أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا، وتابع توكورا قائلا إن بسبب مثل هذه المواقف بالضبط، هناك حاجة إلى تبادلات استباقية رفيعة المستوى، بما فى ذلك تلك التى بين قادة البلدين .

جدير بالذكر أنه على الرغم من الخلافات السياسية العديدة، عززت اليابان والصين العلاقات الاقتصادية على مدار الخمسين عاما الماضية، وأصبحت الصين الآن أكبر شريك تجارى لليابان.

ولا تزال العلاقات الثنائية محفوفة بالمخاطر مع استمرار التوترات حول جزر سينكاكو المتنازع عليها والتى تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين فى بحر الصين الشرقى، ما أدى إلى تأجيج التوترات، وكذلك القضايا المتعلقة بتايوان.