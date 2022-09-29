السجن 3 سنوات لزعيمة ميانمار السابقة

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة فى ميانمار بسجن الزعيمة السابقة للبلاد، أونج سان سوتشى، ومستشارها الاقتصادى السابق الأسترالى، شون تورنيل، لمدة 3 سنوات بتهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية.





وقال مسؤول قانونى - طلب عدم الكشف عن هويته، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الخميس - إن ثلاثة من أعضاء وزارة سوتشى أدينوا أيضا فى القضية، وحكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات.

ونفى تورنيل وسوتشى الاتهامات عندما أدلا بشهادتهما فى دفاعهما بالمحاكمة فى أغسطس الماضى، كما تم اتهام تورنيل بانتهاك قانون الهجرة، لكن لم يتضح على الفور ما هى العقوبة التى صدرت ضده.