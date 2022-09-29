إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان مقتضب - أن الإصابات الثلاث تركزت فى الأطراف السفلية، وأنها أدخلت إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجميعها مستقرة، وكان ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة بيت أمر شمال الخليل منذ الليل وحتى الصباح.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب جنوب الخليل، فيما شهد المدخل الجنوبى لمدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال، وفى بلدة دورا، داهمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات شملت قرية بيت عوا وخرسا والطبقة، وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة، واقتحمت عددا من المحال التجارية بحثا عن تسجيلات كاميرات المراقبة.
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