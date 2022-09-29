جدة - نرمين السيد - ويكشف الفيدجراف التالى، أبرز الكوارث الطبيعية التى تسببت فى وفيات وخسائر فادحة حول العالم. وسجل العالم أرقاما قياسية فى أعداد الكوارث خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بأن تقع المزيد منها فى المستقبل القريب، وكان تغير المناخ سببا فى تفاقم الكثير من هذه الأحداث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفيات وخسائر فادحة.. مخاطر التغيرات المناخية تجتاح العالم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.