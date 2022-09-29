نائبة بايدن تصل سول لتأكيد تحالف البلدين

جدة - نرمين السيد - وصلت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس إلى كوريا الجنوبية، صباح اليوم الخميس، فى زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سول، وتأتى غداة إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة.





وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن طائرة هاريس حطت فى قاعدة أوسان الجوية آتية من طوكيو وحضرت نائبة الرئيس الجنازة الرسمية التى أقيمت لرئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى الذى اغتيل بالرصاص فى 8 يوليو. وأضافت أن بيونج يانج تعتبر زيارة هاريس للمنطقة المنزوعة السلاح خطوة استفزازية، إذ سبق لها وأن وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى عندما زارت الحدود بين الكوريتين، فى أغسطس الماضى، بأنها أسوأ مدمرة للسلام الدولى . وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة سلسلة غير مسبوقة من تجارب الأسلحة وهى تحضر، بحسب وكالة الاستخبارات فى سول، لإجراء تجربة نووية جديدة.

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