مصائب إعصار إيان.. انقطاع للكهرباء ومنازل فلوريدا تعوم فى المياه

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع " باور أوت إيدج " فإن أكثر من 10 مقاطعات بها انقطاعات واسعة النطاق، أسوأها مقاطعة لى كاونتى والتى تعرض فيها معظم ال300 شخص صاروا بدون مصادر طاقة.

ونوهت الصحيفة إلى أن شركة " فلوريدا باور آند لايت " كانت أكثر لديها أكثر من 700 شخص.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى جزءًا من المأساة التى يعيشها سكان الولاية، حيث حيث غمرت المياه المنازل بالكامل، كما شوهدت بقايا منازل أخرى تطفو على سطح الماء بسبب الفيضانات التى صاحبت الإعصار.

ووفقًا لوسائل إعلام عالمية، قال المركز الوطنى للأعاصير إن الإعصار إيان استمر فى ضرب شبه جزيرة فلوريدا بثلاثية كارثية من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والعواصف التاريخية ليلة الأربعاء، حتى مع ضعفها إلى عاصفة من الفئة الأولى.

وواصل المسؤولون فى جميع أنحاء الولاية إصدار تحذيرات عاجلة للسكان للبقاء فى الداخل، وسط فيضانات واسعة النطاق، وأضرار فى الممتلكات، وانقطاع التيار الكهربائى، ونداءات إنقاذ المياه، ومع اقتراب الإعصار البطيء من اليابسة بعد ساعات من وصوله إلى اليابسة على طول الساحل الغربى لفلوريدا.

وبلغت موجة العاصفة على طول الساحل الغربى لفلوريدا ذروتها وبدأت فى الانحسار مع تحرك العاصفة إلى الداخل، وفقًا لمركز الأعاصير.

ومع ذلك، حذر خبراء الأرصاد، من أن "مستويات المياه مرتفعة جدًا فى تلك المناطق، وبالتالى سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنحسر المياه".

وبعد اجتيازه كوبا يوم الثلاثاء، وتركها بدون كهرباء لساعات، وصل إيان إلى فلوريدا فى الساعة 3:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء بالقرب من كايو كوستا، وهى جزيرة حاجزة تقع غرب فورت مايرز، المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير. NHC) ذكرت.

تجعل سرعات الرياح القصوى للعاصفة مجرد تصنيف من الفئة 5 على مقياس Saffir-Simpson، وهو التصنيف الأقصى.

ثم انطلق إيان إلى الشاطئ فى البر الرئيسى لفلوريدا، جنوب بلدة بونتا جوردا الواقعة على جانب الميناء، مع انخفاض طفيف فى سرعة الرياح التى تصل سرعتها إلى 145 ميلاً فى الساعة.

وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون دى سانتيس، إن إيان تسبب فى حدوث عواصف تهدد الحياة - موجات من مياه البحر مدفوعة بالرياح تتدفق على طول الساحل - تصل إلى 12 قدمًا (3.7 مترًا) فى بعض الأماكن. كما حذر خبراء الأرصاد من حدوث عواصف رعدية شديدة وأعاصير محتملة.