العالم اليوم - معدل بطالة السعوديين يتراجع إلى 9.7 بالمئة في الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض قدره 0.4 بالمئة عن الربع الأول من نفس العام، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعتبر معدل البطالة في الربع الثاني، هو الأدنى منذ أكثر من 20 عاما، والذي جاء مدفوعا بالتوسع في سوق العمل ونمو التوظيف، بدعم معدلات النمو القوية المدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فقد انخفض معدل البطالة في البطالة (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 5.8 بالمئة في الربع الثاني، بانخفاض قدره 0.2 بالمئة عن الربع الأول من العام.

وذكر البيان أن معدل البطالة بين السعوديين الذكور تراجع إلى 4.7 بالمئة في الربع الثاني بانخفاض 0.3 بالمئة عن الربع الأول من العام الجاري.

كما انخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 19.3 بالمئة في الربع الثاني بتراجع قدره 0.9 بالمئة عن الربع الأول من 2022.

وتستهدف رؤية المملكة 2030، خفض معدل البطالة إلى نحو 7 بالمئة بنهاية فترة الخطة.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 12.2 بالمئة في الربع الثاني من 2022، حيث حقق الاقتصاد غير النفطي نموا بنسبة 8.2 بالمئة، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 23 بالمئة.