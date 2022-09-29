العالم اليوم - أسهم "سالك" تقفز 20 بالمئة في أولى جلسات تداولها في دبي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 08:25 صباحاً - قفزت أسهم شركة "سالك" الإماراتية، بنسبة 20 بالمئة، في بداية أولى جلسات تداولها في سوق دبي المالي.

وكانت الشركة المشغلة لبوابات تعرفة المرور في دبي، قد جمع حوالي مليار دولار، في طرحها الأولي، الذي جرى تغطيته 49 مرة.

وجمع اكتتاب سالك طلبات من المستثمرين بقيمة تصل إلى 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، في إشارة على الإقبال الكبير على الطروحات الأولية في السوق.

وكانت "سالك" قررت زيادة حجم الطرح من 20 بالمئة، كانت مستهدفة في البداية، إلى 24.9 بالمئة أو ما يعادل 1.87 مليار سهم، وذلك بعد الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب في الطرح الأولي.