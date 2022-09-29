الولايات المتحدة تنصح رعاياها بمغادرة روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، فقد وجهت سفارة الولايات المتحدة فى روسيا هذا التحذير الذى يأتى بعد أن أمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط لسد العجز فى القوات بسبب حرب أوكرانيا وهواستدعاء لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشارت السفارة إلى أن روسيا قد تمنع المواطنين الأمريكيين من مغادرة أراضيها وقد تقوم بتجنيد مزدوجى الجنسية فى الخدمة العسكرية وقد ترفض إتاحة المساعدات القنصلية لهم.

ونبهت إلى أن الرحلات الجوية محدودة للغاية وغير متاحة لكن الطرق ما زالت مفتوحة للسفر بالسيارات أو الحافلات.

وأوضحت السفارة أن قدراتها محدودة للغاية لمساعدة المواطنين الأمريكيين وأن على هؤلاء اتخاذ تدابيرهم بصورة مستقلة للسفر فى أقرب وقت ممكن.