المستشار الألمانى لـ زيلينسكى: لن نعترف بالاستفتاءات الوهمية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، الأربعاء، إن المستشار أولاف شولتس أكد أن بلاده لن تعترف أبدًا بنتائج الاستفتاءات الوهمية فى مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.





وأضاف هيبيستريت أن المستشار الألمانى بحث هاتفيا مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الوضع العسكرى والسياسى والاقتصادى فى أوكرانيا بالإضافة إلى إمكانيات تقديم المزيد من الدعم، بما فى ذلك إعادة الإعمار. وأكد شولتس أن ألمانيا لن تتوقف عن تقديم دعم سياسى ومالى وإنسانى ملموس لـ أوكرانيا، وكذلك فى الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، بما فى ذلك إمدادات الأسلحة.

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