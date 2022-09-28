موسكو تحذر واشنطن ولندن من خطوات متهورة فى أوكرانيا

وقال جافريلوف، فى كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للتعاون الأمنى، "إن واشنطن، من خلال تحديث إمكاناتها النووية، تشجع على إحداث تصعيد غير مسؤول للخطاب النووى من خلال حلفائها فى لندن، الذين يعلنون صراحة عن استعدادهم غير المشروط للضغط على (الزر الأحمر) إذا لزم الأمر".
وأضاف:"أننا نحذر واشنطن ولندن من اتخاذ خطوات متهورة يمكن أن تصل بالوضع حول أوكرانيا إلى نقطة خطيرة".
كما أكد أن روسيا "تراقب عن كثب محاولات الولايات المتحدة لتعبئة أقمارها الصناعية من أجل شن مواجهة أكثر شراسة مع الاتحاد الروسى"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأشار جافريلوف إلى قول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه "إذا تعرضت وحدة أراضى بلادنا للتهديد، فسيتم استخدام كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا".. مضيفا أن موسكو ستتصرف وفقا للامتثال الصارم لبنود عقيدتها العسكرية والمبادئ التوجيهية لسياسة الاتحاد الروسى الوطنية فى مجال الردع النووى.
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