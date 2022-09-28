جدة - نرمين السيد - وحذر المركز الوطنى للأعاصير من أن "العواصف الكارثية والرياح والفيضانات" باتت وشيكة من شبه جزيرة فلوريدا – مشيرا إلى أن عين الإعصار، وهى المنطقة المحيطة بالمركز - تتحرك على الشاطئ فى سانيبل وجزر كابتيفا فى جنوب غرب فلوريدا.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من نصف مليون منزل فى فترة ما بعد الظهر مع استمرار تدهور الأوضاع.
وكان مسؤولو الطوارئ قد حذروا بالفعل من "طريق طويل جدا" أمامهم - حتى قبل هبوط الإعصار لليابسة.
وقال حاكم الولاية رون ديسانتيس فى مؤتمر صحفى فى وقت مبكر من يوم الأربعاء: "سيكون هذا يوما سيئا جدا".
ومع اقتراب إعصار إيان من اليابسة بالقرب من كيب كورال بولاية فلوريدا، أظهر البث المباشر ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى المياه تتدفق إلى المنازل والرياح تعصف بأشجار النخيل.
وأظهرت الكاميرات الرصيف مغمورا بموجات بالغة الشدة حيث أظهر مقياس المد والجزر مستويات مياه عالية قياسية هناك، على ارتفاع أكثر من 6 أقدام فوق المعيار المعروف باسم متوسط ارتفاع المياه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعصار إيان يقترب من الفئة 5 على السواحل الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.