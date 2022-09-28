المفوضية الأوروبية توافق على مخطط إيطالي بقيمة 700 مليون يورو لدعم الشركات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 10:32 مساءً - وافقت المفوضية الأوروبية على مخطط إيطالي بقيمة 700 مليون يورو لدعم الشركات المتضررة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد بيان على موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني ، اليوم الأربعاء ، أنه تمت الموافقة على المخطط بموجب "إطار الأزمات المؤقتة" الذي يقدم مساعدات والذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس من العام الجاري.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة: "من خلال هذا المخطط الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ستضمن إيطاليا بقاء السيولة الكافية متاحة للشركات المتضررة من الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة مما يسمح لها بمواصلة أنشطتها الاقتصادية في هذا السياق الصعب . وسنواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها. وفي الوقت نفسه، نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية تفعيل تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحد ".

وأشار البيان أن المخطط سيغطي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات (التي تضم أقل من 1500 موظف) النشطة في جميع القطاعات المتأثرة بالأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات والعقوبات المضادة اللاحقة.

وبموجب المخطط يحق للمستفيدين المؤهلين الحصول على مبالغ محدودة من المساعدات في شكل منح مباشرة. ومن أجل أن تكون الشركة مؤهلة لاستقبال المنحة، يجب أن تكون روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروسيا من الموردين لأجزاء معينة من إجمالي التوريدات للشركة.