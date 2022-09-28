اليابان تعرب عن استعدادها دعم السلام بين أرمينيا وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - وعلق أرشاكيان أهمية على إدانة المجتمع الدولى للأعمال العدوانية لأذربيجان - وفق ما نقلته وكالة أنباء أرمنبرس الأرمينية اليوم الأربعاء. وأعرب أوتسوجى عن أسفه للاشتباكات العسكرية الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان وأعرب عن تعازيه للخسائر البشرية فى أرمينيا. وأعرب أوتسوجى عن استعداد بلاده لدعم إحلال السلام فى المنطقة. وخلال الاجتماع تك مناقشة العلاقات الثنائية وتم التعبير عن الرغبة فى بذل جهود إضافية لتعميق وتوسيع العلاقات السياسية والثقافية بين أرمينيا واليابان. كما التقى أرشاكيان بالرئيس بالنيابة لمجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية الأرمينية تاكياكى ماتسوموتو. كما التقى مع وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانى كيكو ناجاوكا. وتم مناقشة تطوير التعاون فى مجال التعليم وتكثيف المنح الدراسية وبرامج التبادل وإمكانيات تعميق التعاون فى المجالات العلمية والتعليمية وتكنولوجيا المعلومات.

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