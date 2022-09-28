روسيا تفتح تحقيقًا رسميًا في ”عمل إرهابي دولي” إثر حادث تسرب الغاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - ‏أعلنت روسيا مساء الأربعاء عن فتح تحقيق رسمي في ما وصفته بإنه "عمل إرهابي دولي" إثر حادث تسرب الغاز من خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" في بحر البلطيق، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وفي وقت سابق اليوم، طالبت روسيا بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي على خلفية التسريب الذي وقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 للغاز.

ويقع التسريب، الذي يتألف معظمه من غاز الميثان الدفيء، قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية. وتم تسجيل انفجارات في المنطقة في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وأعرب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن اعتقادهما أن خطي نورد ستريم 1 و2 تعرضا لعمل تخريبي متعمد، لكنهما لم يوجها اللوم لأي طرف.

ورفض الكرملين اتهامات أوكرانيا بمسؤولية روسيا عن مواضع التسريب في خطي الغاز، ووصفها بأنها "غبية وسخيفة".