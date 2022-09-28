انقطاع الكهرباء على رئيس جنوب إفريقيا أثناء خطاب له أمام الحكومات المحلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - انقطع التيار الكهربائي على الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا أثناء إلقاء كلمته أمام الحكومات المحلية في البلاد بسبب تخفيف الأحمال.

وجاء على موقع تايمز لايف الجنوب أفريقي أن خطاب الرئيس سيريل رامافوزا تعرض للانقطاع لفترة وجيزة خلال قمة الحكومة المحلية في بوكسبورج، والتي ركزت على الحلول العملية للتحديات على مستوى الحكومة المحلية، بسبب تخفيف الأحمال اليوم الأربعاء.

واستغل الرئيس جنوب أفريقي هذا الموقف لتسليط الضوء على الموقف ولمعالجة أزمة الطاقة المستمرة لشركة إيسكوم الجنوب إفريقية الحكومية.

وأعرب رامافوزا عن أسفه لذلك ، وقال"يجب أن أقول إنني آسف لذلك .. لا يزال هذا تحدينا الأكبر .. أعتقد أنه يؤثر عليكم على المستوى المحلي لأنك توزع الكهرباء وعندما يحدث ذلك - أي انقطاع التيار الكهربائي- يخسر عملاؤك أعمالهم" .. وتابع "إنه يعطل سبل عيش سكاننا ويفقد الناس ثقتهم بنا".