العالم اليوم - بعكس المتوقع.. مخزونات النفط الأميركية تتراجع الأسبوع الماضي

انتم الان تتابعون خبر بعكس المتوقع.. مخزونات النفط الأميركية تتراجع الأسبوع الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 09:22 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة تراجعت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الطلب على الوقود وخفض المصافي لإنتاجها.

وتراجعت مخزونات الخام 215 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، لتصل إلى 430.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، بارتفاع في المخزونات إلى 443 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما قد ارتفعت 692 ألف برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير بواقع 604 آلاف برميل يوميا، وفقا لبيانات إدارة الطاقة.

وتراجع معدل الاستخدام الإجمالي للمصافي بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 90.6 بالمئة في الولايات المتحدة، وهو الأعلى موسميا منذ 2014.

وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 2.4 مليون برميل إلى 212.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات بارتفاع 709 آلاف برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 2.9 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.6 مليون برميل يوميا مع ارتفاع حاد في الصادرات إلى 4.6 مليون برميل يوميا.