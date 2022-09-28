ميركل: يجب التعامل بجدية مع تصريحات بوتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:27 مساءً - أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أنه يجب التعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استخدام روسيا لجميع الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها.

وأضافت ميركل، في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية خلال افتتاح مؤسسة المستشار الألماني السابق هيلموت كول، "يجب اتخاذ كلمات بوتين على محمل الجد، وعدم صرف النظر عنها على أنها مجرد خدعة، والتعامل معها بجدية ليس بأي حال من الأحوال علامة على الضعف أو الاسترضاء، ولكن التعامل معها يعد علامة على الحكمة السياسية".

وأشارت المستشارة الألمانية السابقة، إلى أن التعامل مع تصريحات بوتين بجدية يعد على الحكمة السياسية التي تساعد على توفير مساحة للمناورة.