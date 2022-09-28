بايدن يوجه بزيادة الموارد المتاحة بعد اقتراب إعصار إيان من فلوريدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:27 مساءً - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رؤساء الوكالات الفيدرالية عبر الحكومة لزيادة جميع الموارد المتاحة للمنطقة استعدادًا للتأثيرات المحتملة مع اقتراب إعصار إيان من فلوريدا ولدعم جهود الاستجابة والتعافي في أعقاب العاصفة.

وذكر بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني اليوم الأربعاء أن باين أجرى أمس مكالمات مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وعٌمد المدن في فلوريدا لمناقشة الاستعدادات للآثار المحتملة من إعصار إيان.

ووافق بايدن السبت الماضي على إعلان الطوارئ لولاية فلوريدا في غضون ساعات من تلقي الطلب من الحاكم ديسانتيس لدعم جهود التأهب والتأكد من تخصيص الموارد مسبقًا لتأثيرات العاصفة المحتملة.

وبتوجيه من الرئيس بايدن، تقوم وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بالتنسيق عبر الحكومة الفيدرالية لدعم الاستعدادات الحكومية والمحلية. ويحث الرئيس والإدارة الجميع على اتباع توجيهات المسؤولين المحليين.